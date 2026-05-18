"Amici", vince Lorenzo Salvetti: "È stata un'esperienza unica"

Al momento della proclamazione, il ragazzo appare incredulo: per un istante fatica persino a realizzare ciò che sta accadendo. Poi prende fiato, si guarda intorno e trova le parole per ringraziare chi lo ha accompagnato in questi mesi: "Amici è fatto di tantissime persone, io mi sono stupito in questi mesi e vorrei ringraziarle tutte. È stata un'esperienza unica, non mi aspettavo di arrivare fino a qui".