"Amici", vince Lorenzo Salvetti: "È stata un'esperienza unica"

La venticinquesima edizione di "Amici" si conclude con il trionfo assoluto di Lorenzo Salvetti, che dopo aver conquistato il circuito canto supera anche il ballerino Alessio di Ponzio nello scontro finale. Il giovane interprete sale così sul gradino più alto del podio, chiudendo un percorso intenso e ricco di trasformazioni artistiche.
Al momento della proclamazione, il ragazzo appare incredulo: per un istante fatica persino a realizzare ciò che sta accadendo. Poi prende fiato, si guarda intorno e trova le parole per ringraziare chi lo ha accompagnato in questi mesi: "Amici è fatto di tantissime persone, io mi sono stupito in questi mesi e vorrei ringraziarle tutte. È stata un'esperienza unica, non mi aspettavo di arrivare fino a qui".
Classe 2008, originario della provincia di Verona, Lorenzo cresce in una famiglia molto legata alla musica. A soli otto anni viene iscritto a una scuola di musical e teatro, iniziando un percorso che lo porta presto a sviluppare una forte sensibilità interpretativa.
Nel 2024 partecipa a "X Factor", entra nella squadra di Achille Lauro e arriva fino alla finale, conquistando una prima importante visibilità.
Quell’esperienza lo catapulta rapidamente sotto i riflettori: concerti affollati, video virali, messaggi dei fan, richieste di autografi. Un vortice entusiasmante ma anche difficile da gestire per un ragazzo così giovane. Pubblica due brani, affronta le prime responsabilità artistiche e, allo stesso tempo, si rende conto di non aver ancora trovato una direzione chiara. Troppi stimoli, troppo in fretta.
È proprio da questa consapevolezza che nasce il desiderio di fermarsi, rimettere ordine e ripartire con maggiore lucidità. "Amici" diventa il luogo ideale per farlo: un contesto protetto, dove studiare, crescere e lavorare sulla propria identità musicale senza la pressione immediata del mercato. Qui Lorenzo ritrova equilibrio, affina la tecnica e costruisce passo dopo passo la versione più matura di sé.