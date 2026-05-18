"Amici" 2026, Giulia Stabile torna dopo il tour con Rosalía: "Ho realizzato il mio sogno più grande"

Un sogno che è diventato realtà, che la stessa Stabile ha raccontato una volta in studio: "Sono molto contenta di aver realizzato il mio sogno più grande - ha detto -, sto lavorando con (La)Horde, Charm La'Donna che è una delle mie coreografe preferite. Sto lavorando con colleghi che hanno un'esperienza dietro enorme e mi sento una novellina. Sono contenta però che quando torno in Italia vedo sempre occhi molto orgogliosi". Dopo il suo intervento, la ballerina ha consegnato il premio per l'unicità da parte di Oreo, che è stato assegnato a Emiliano.