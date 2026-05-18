"Amici" 2026, Giulia Stabile torna dopo il tour con Rosalía: "Ho realizzato il mio sogno più grande"

Giulia Stabile torna ad "Amici". Nel corso della finale dell'edizione 2026 del programma condotto da Maria De Filippi la ballerina, reduce dal tour con la cantante Rosalía, è tornata a far visita alla scuola che l'ha lanciata.
Nel corso dell'ultima puntata di questa stagione, prima dell'ingresso in studio di Giulia Stabile è stata mandata in onda una clip in cui la ballerina raccontava la sua passione proprio per Rosalía. "Lei è proprio la mia idola in assoluto, spero di poterglielo dire un giorno magari dal vivo", diceva.
Un sogno che è diventato realtà, che la stessa Stabile ha raccontato una volta in studio: "Sono molto contenta di aver realizzato il mio sogno più grande - ha detto -, sto lavorando con (La)Horde, Charm La'Donna che è una delle mie coreografe preferite. Sto lavorando con colleghi che hanno un'esperienza dietro enorme e mi sento una novellina. Sono contenta però che quando torno in Italia vedo sempre occhi molto orgogliosi". Dopo il suo intervento, la ballerina ha consegnato il premio per l'unicità da parte di Oreo, che è stato assegnato a Emiliano.