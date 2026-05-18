"Cara Maria, brava"

"Amici", Pier Silvio Berlusconi: "E' molto più di un programma, è un evento di cui siamo orgogliosi"

L’amministratore delegato di Mediaset si complimenta con Maria De Filippi per l'ottimo risultato del talent di Canale 5 

18 Mag 2026 - 11:41
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Pier Silvio Berlusconi, si complimenta con Maria De Filippi dopo la finale di “Amici”, che ha realizzato il 25,9% di share con 3.483.000 spettatori.

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"Amici è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi"- scrive l’amministratore delegato di Mediaset - che ha inviato a Maria De Filippi questo messaggio: "Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset. “Amici” è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Ti abbraccio forte. Pier Silvio".

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