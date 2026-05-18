"Amici", Pier Silvio Berlusconi: "E' molto più di un programma, è un evento di cui siamo orgogliosi"

"Amici è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi"- scrive l’amministratore delegato di Mediaset - che ha inviato a Maria De Filippi questo messaggio: "Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset. “Amici” è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Ti abbraccio forte. Pier Silvio".