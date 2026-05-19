“Amici”, Lorenzo Salvetti: “Non mi aspettavo di vincere, resto lo stesso Lorenzo di sempre”

In questi mesi ti abbiamo visto spesso scherzare con Maria De Filippi e forse questo ti ha aiutato a far emergere il tuo carattere, a farti conoscere. Quanto è stata importante?

Maria è stata fondamentale per il mio percorso e per quello dei miei compagni. È stata una figura materna, una colonna portante che ci ha sempre sostenuti. È stato bello vedere quanto sia genuina esattamente come appare da casa.