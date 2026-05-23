"Amici", Alessio Di Ponzio e l'amore per la famiglia: "Senza i miei genitori non sarei qua"

Nella puntata di "Verissimo - Speciale Amici" di sabato 23 maggio, Alessio Di Ponzio vincitore del circuito ballo, racconta il suo amore per la danza, passione coltivata fin dall'infanzia grazie alla sua famiglia. "I miei genitori raccontano sempre che ho iniziato prima a ballare che a camminare, mi muovevo sempre non appena sentivo un ritmo. A 4 anni mi hanno portato in una scuola di danza e da lì non mi sono mai fermato, spero di continuare sempre così" confida il ballerino seguito nella scuola da Emanuel Lo.
Il percorso di Alessio ha un valore simbolico ancora più forte se si considera ciò che è accaduto l'anno precedente: durante la scorsa edizione il giovane ballerino aveva impressionato i professori con il suo stile e la sua determinazione, fino a quando un grave infortunio lo aveva costretto a ritirarsi dalla gara. "I miei genitori hanno sempre creduto in me, anche in quel periodo loro non avevano dubbi - dice il 19enne - Mio papà si è rivisto subito in me perché anche lui aveva una passione per la danza da piccolo ma non è riuscito a coltivarla. La mia famiglia è stata proprio indispensabile nel mio percorso, senza di loro non sarei qua dove sono ora. Sono felice di avere una famiglia così, siamo molto uniti anche se con loro fatico a tirar fuori le mie emozioni" conclude.