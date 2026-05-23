"Amici", Alessio Di Ponzio e l'amore per la famiglia: "Senza i miei genitori non sarei qua"

Il percorso di Alessio ha un valore simbolico ancora più forte se si considera ciò che è accaduto l'anno precedente: durante la scorsa edizione il giovane ballerino aveva impressionato i professori con il suo stile e la sua determinazione, fino a quando un grave infortunio lo aveva costretto a ritirarsi dalla gara. "I miei genitori hanno sempre creduto in me, anche in quel periodo loro non avevano dubbi - dice il 19enne - Mio papà si è rivisto subito in me perché anche lui aveva una passione per la danza da piccolo ma non è riuscito a coltivarla. La mia famiglia è stata proprio indispensabile nel mio percorso, senza di loro non sarei qua dove sono ora. Sono felice di avere una famiglia così, siamo molto uniti anche se con loro fatico a tirar fuori le mie emozioni" conclude.