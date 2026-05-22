"Verissimo", con lo speciale dedicato ad "Amici" si conclude una stagione di grande successo

"In uno scenario televisivo sempre più competitivo e vario, 'Verissimo' ha saputo, non solo consolidare il proprio pubblico, ma anche ampliarlo ulteriormente. Un risultato importante che porta la firma di Silvia Toffanin, capace di rendere ogni intervista un racconto autentico ed emozionante. Quest'anno il programma si è aperto anche ai casi di cronaca, affrontati sempre con rigore, sensibilità e rispetto, nello stile unico di Silvia. Una scelta editoriale che si è dimostrata vincente", ha dichiarato Giancarlo Scheri, Direttore di Canale 5.