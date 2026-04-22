Verissimo ancora in testa: primo per interazioni social, terzo per videoviews nel ranking di marzo
La trasmissione di Canale 5 si conferma il programma tv più coinvolgente sui social: 9,6 milioni di interazioni e 144,1 milioni di videoviews
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Anche a marzo Verissimo non cede la vetta. Nella classifica mensile dei Top 15 Programmi TV più attivi sul web e sui social, elaborata da Sensemakers per Primaonline, il talk show del weekend pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin conquista ancora una volta il primo posto per interazioni social, con 9,6 milioni di engagement complessivi sulle piattaforme. Un primato netto, ottenuto in un mese, quello di marzo, che per definizione sconta il confronto con il picco di febbraio.
Non meno significativo il terzo posto per videoviews, con 144,1 milioni di visualizzazioni complessive sui canali digitali, alle spalle di The Voice (187,5 milioni) e Grande Fratello (150,7 milioni). Un piazzamento che conferma come Verissimo sappia presidiare con continuità entrambe le dimensioni della presenza online, quella della conversazione attiva e quella della fruizione video, mantenendo un posizionamento di vertice su entrambi i fronti.
Il risultato è ancora più significativo se letto nel contesto generale della classifica, che registra a marzo un calo fisiologico dei volumi complessivi rispetto al mese precedente. In uno scenario in cui molti programmi risentono del riassestamento post-festival, Verissimo si distingue per la capacità di mantenere alto il ritmo dell'engagement, confermando una community fedele e particolarmente reattiva sui principali canali social.
Un doppio podio che non è un episodio isolato, ma la conferma di una tendenza consolidata: il programma di Toffanin si è ormai affermato come uno dei brand televisivi più forti nell'ecosistema digitale italiano, capace di generare conversazione e coinvolgimento ben oltre la messa in onda lineare.