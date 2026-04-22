Verissimo ancora in testa: primo per interazioni social, terzo per videoviews nel ranking di marzo

Anche a marzo Verissimo non cede la vetta. Nella classifica mensile dei Top 15 Programmi TV più attivi sul web e sui social, elaborata da Sensemakers per Primaonline, il talk show del weekend pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin conquista ancora una volta il primo posto per interazioni social, con 9,6 milioni di engagement complessivi sulle piattaforme. Un primato netto, ottenuto in un mese, quello di marzo, che per definizione sconta il confronto con il picco di febbraio.



Non meno significativo il terzo posto per videoviews, con 144,1 milioni di visualizzazioni complessive sui canali digitali, alle spalle di The Voice (187,5 milioni) e Grande Fratello (150,7 milioni). Un piazzamento che conferma come Verissimo sappia presidiare con continuità entrambe le dimensioni della presenza online, quella della conversazione attiva e quella della fruizione video, mantenendo un posizionamento di vertice su entrambi i fronti.