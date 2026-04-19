LEADER DI FASCIA

"Verissimo", ancora record di ascolti per l'appuntamento del sabato con oltre il 22% di share

Il talk show condotto da Silvia Toffanin segna 1.716.000 spettatori totali 

19 Apr 2026 - 11:00
© Instagram

© Instagram

Ottimi ascolti per l'appuntamento del sabato di "Verissimo". Il talk show di Silvia Toffanin si conferma leader di fascia con il 22.17% di share individui (33.4% di share sul target 15-24 anni) e 1.716.000 spettatori totali.

Bene anche "Verissimo giri di valzer" che ottiene il 18.19% di share individui con 1.483.000 spettatori totali.

Ti potrebbe interessare

videovideo
verissimo

Sullo stesso tema