"Verissimo", ancora record di ascolti per l'appuntamento del sabato con oltre il 22% di share
Il talk show condotto da Silvia Toffanin segna 1.716.000 spettatori totali
Ottimi ascolti per l'appuntamento del sabato di "Verissimo". Il talk show di Silvia Toffanin si conferma leader di fascia con il 22.17% di share individui (33.4% di share sul target 15-24 anni) e 1.716.000 spettatori totali.
Bene anche "Verissimo giri di valzer" che ottiene il 18.19% di share individui con 1.483.000 spettatori totali.