CUPRA alla Milano Design Week: Main Partner del Fuorisalone con il concept Beyond the Known

Primo atto, la CUPRA Design House di Piazza XXV Aprile. Uno spazio total black — pareti, pavimento e soffitti scuri, materici — dove non si espone un prodotto finito ma un processo: materiali, disegni e prototipi del CUPRA Design Team. È qui che prende forma il concept Beyond the Known, la ricerca del brand sul parametric design: un approccio radicale in cui la sperimentazione sui materiali, supportata da processi algoritmici e da un dialogo ibrido con l'intelligenza artificiale, genera estetiche e possibilità espressive nuove. Non è la forma a dettare la materia, ma il contrario.