CUPRA alla Milano Design Week: Main Partner del Fuorisalone con il concept Beyond the Known
CUPRA è Main Partner di Fuorisalone.it alla Milano Design Week 2026. In Piazza XXV Aprile il concept Beyond the Known e la mostra Own the Wheel
Dettagli dei materiali in esposizione all’interno del CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 dal 15 al 21 aprile. La reinterpretazione dei codici estetici di CUPRA è raccontata in un percorso che sfida i confini tra materiale e immateriale, grazie a proiezioni digitali e materiali ultra-sensoriali © CUPRA
Da cinque anni CUPRA porta il proprio linguaggio progettuale alla Milano Design Week. Quest'anno il salto è definitivo: il marchio di Barcellona diventa Main Partner di Fuorisalone.it e si insedia nel cuore della città con un percorso espositivo in tre atti, che parte da Piazza XXV Aprile e si sviluppa tra la CUPRA Design House, il CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 e la Garibaldi Gallery.
Beyond the Known: quando è la materia a guidare la forma
Primo atto, la CUPRA Design House di Piazza XXV Aprile. Uno spazio total black — pareti, pavimento e soffitti scuri, materici — dove non si espone un prodotto finito ma un processo: materiali, disegni e prototipi del CUPRA Design Team. È qui che prende forma il concept Beyond the Known, la ricerca del brand sul parametric design: un approccio radicale in cui la sperimentazione sui materiali, supportata da processi algoritmici e da un dialogo ibrido con l'intelligenza artificiale, genera estetiche e possibilità espressive nuove. Non è la forma a dettare la materia, ma il contrario.
Seconda tappa, il CUPRA Garage Milano, dove il Colour&Trim diventa il filo conduttore dell'esperienza, traducendo i valori della CUPRA Tribe in superfici e dettagli tattili. Protagonista dello spazio è CUPRA Raval, la compatta elettrica in arrivo nell'estate 2026 che porta il DNA sportivo del marchio nella mobilità urbana.
Own the Wheel: sette artisti, un volante, un manifesto
La terza tappa, la Garibaldi Gallery, ospita la CUPRA Experience. Qui debutta a Milano — dopo il primo passaggio al CUPRA City Garage di Madrid — Own the Wheel, la prima mostra d'arte firmata CUPRA. Sette artisti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Portogallo e Regno Unito reinterpretano il volante come simbolo del prendere il controllo, in un mondo sempre più automatizzato. A rappresentare l'Italia c'è la designer Giulia Tavani, fondatrice del brand di gioielli anGostura, con Mask of Command: un gioiello-maschera in argento con tre gemme verde, rossa e blu — innovazione, performance, emozione — che racconta l'istinto che diventa direzione.
Accanto a Own the Wheel trova spazio "Beyond Definitions", il progetto sviluppato con gli studenti dell'istituto internazionale di design RafflesMilano®, partner confermato per il secondo anno consecutivo. Nell'ambito del programma "72 ore" — un hackathon in cui 15 studenti con background diversi lavorano su brief reali — il gruppo ha sviluppato concept originali in risposta a un brief condiviso da CUPRA, trasformando idee in attivazioni concrete.
Come sintetizza Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia: "L'arte e la cultura hanno la capacità di trasformare la quotidianità in qualcosa di profondo e ricco di significato. In CUPRA siamo impegnati con coerenza e continuità in progetti anche apparentemente distanti dal mondo automotive, che ci consentono di arricchire la nostra esperienza con nuovi approcci e nuovi significati".
Gli spazi CUPRA alla Milano Design Week 2026 sono aperti dal 20 al 26 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 20.