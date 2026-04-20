CUPRA Raval, la compatta ribelle debutta con sei concerti in tutta Europa

Il nome dice già molto: El Raval è il quartiere più creativo e irriverente di Barcellona, e l'auto ne eredita l'attitudine. Lunga appena 4.04 m, CUPRA Raval è progettata, sviluppata e prodotta nello stabilimento di Martorell sulla piattaforma MEB+, e riesce a combinare l'agilità di una hatchback con lo spazio di segmenti superiori: l'abitacolo è sorprendentemente generoso e il bagagliaio da 441 litri la rende pratica quanto una vettura ben più ingombrante.