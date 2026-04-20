CUPRA Raval, la compatta ribelle debutta con sei concerti in tutta Europa

CUPRA Raval
© Cupra
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Con l'esperienza "Follow the CUPRA", Milano, Berlino, Parigi, Barcellona, Madrid e Manchester hanno fatto da palcoscenico al lancio del nuovo modello. Nel capoluogo lombardo sul palco Mahmood
Sei città, sei palchi, un unico countdown. CUPRA ha scelto di lanciare la sua nuova compatta elettrica come si lancia un disco: con un tour europeo in contemporanea. L'esperienza "Follow the CUPRA" ha trasformato Milano, Berlino, Parigi, Barcellona, Madrid e Manchester nelle tappe di un festival itinerante pensato per svelare CUPRA Raval, il modello che punta a riscrivere le regole della mobilità elettrica urbana.
Per la tappa italiana è stato l'Alcatraz di Milano a fare da cornice, con Mahmood protagonista assoluto della serata. Il cantautore non si è limitato ai suoi successi: ha presentato anche un brano inedito per accompagnare il reveal di CUPRA Raval. Un debutto nel debutto, perfettamente in linea con lo spirito del marchio. Oltre ai sei show principali, i CUPRA City Garage di Milano, Monaco, Vienna, Lisbona e Rotterdam hanno ospitato eventi dedicati, mentre Copenaghen ed Helsinki hanno accolto anteprime in location selezionate.
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Il nome dice già molto: El Raval è il quartiere più creativo e irriverente di Barcellona, e l'auto ne eredita l'attitudine. Lunga appena 4.04 m, CUPRA Raval è progettata, sviluppata e prodotta nello stabilimento di Martorell sulla piattaforma MEB+, e riesce a combinare l'agilità di una hatchback con lo spazio di segmenti superiori: l'abitacolo è sorprendentemente generoso e il bagagliaio da 441 litri la rende pratica quanto una vettura ben più ingombrante.
Il design è un concentrato di personalità: frontale a "muso di squalo", fari Matrix LED con cerimonia di accensione, maniglie a scomparsa con illuminazione integrata ed effetti luminosi 3D al posteriore. Sette colori disponibili, tra cui l'esclusiva vernice Plasma Iridescent che cambia tonalità con la luce, dal ciano al rosso rosato.
Sotto la carrozzeria, CUPRA Raval parla il linguaggio delle prestazioni. Trazione anteriore, telaio ribassato di 15 mm, sterzo progressivo e sospensioni con taratura sportiva. La versione VZ — top di gamma disponibile fin dal lancio — eroga 166 kW (226 CV) e 290 Nm di coppia, con uno 0-100 km/h in 6,8 secondi e dotazioni esclusive come il differenziale elettronico a slittamento limitato e le sospensioni DCC Sport.
A bordo, l'esperienza è pensata per chi guida: Digital Cockpit da 10,25", infotainment da 12,9" con nuovo sistema operativo Android, impianto Sennheiser a 12 altoparlanti e proiezioni luminose dinamiche sulle portiere, una caratteristica unica nel segmento. La funzione e-launch, sviluppata esclusivamente da CUPRA, trasforma ogni partenza da fermo in un piccolo rituale fatto di luci, suoni e adrenalina.
La gamma di lancio è già ordinabile in tre edizioni esclusive, ciascuna declinazione pensata per esprimere l’essenza del modello da una prospettiva unica, progettata appositamente per trasmettere il DNA del marchio. La Launch Edition e Launch Edition Plus (entrambe 155 kW) offrono circa 450 km di autonomia con batteria NMC da 52 kWh e ricarica rapida DC dal 10 all'80% in 24 minuti. La Launch Edition VZ (166 kW), massima espressione di performance e connubio di potenza senza compromessi e innovazione consapevole, ha un’autonomia che si attesta intorno ai 400 km. CUPRA Raval Launch Edition è offerta al prezzo promo di 29.950€ IVA inclusa.
Successivamente arriveranno anche le versioni con batteria LFP da 37 kWh, con autonomia di circa 300 km e un prezzo d'attacco decisamente interessante da 26.000 euro.
CUPRA Raval: elettrica, compatta, sportiva e con un prezzo che apre la porta a un pubblico nuovo. Esattamente come il quartiere da cui prende il nome, non chiede il permesso per farsi notare.