"Amici", Lorella Cuccarini su Lorenzo e Angie: "Voglio bene a entrambi, tantissimo"

A "Verissimo - Speciale Amici" Lorenzo Salvetti, vincitore della venticinquesima edizione del talent di Canale 5, e Angie vincitrice del Trofeo delle Radio, insieme a Lorella Cuccarini ripercorrono il loro percorso. "Sono cresciuti molto. Voglio bene a entrambi, tantissimo" confida l'insegnante della scuola a Silvia Toffanin.
"Anche se non ci vediamo tanto durante il programma a causa dei nostri impegni di lavoro, ho vissuto davvero tanto il loro percorso nel quotidiano tra difficoltà e ansie. Tutti e due, in maniera diversa, sono cresciuti molto" aggiunge.
"Il loro punto di contatto?"- Dice scherzando l'insegnante di "Amici"- Sicuramente la loro ansia. L'ansia da prestazione, di non arrivare fino alla fine, avevo paura che tutto questo potesse far perdere a entrambi la bellezza del viaggio. Adesso che è finito tutto secondo me si renderanno meglio conto di questo" conclude Lorella Cuccarini.