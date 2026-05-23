A "Verissimo"

"Amici", Lorella Cuccarini su Lorenzo e Angie: "Voglio bene a entrambi, tantissimo"

L'insegnante della scuola di Canale 5: "Anche se in maniera diversa sono cresciuti molto"

23 Mag 2026 - 18:43
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A "Verissimo - Speciale AmiciLorenzo Salvetti, vincitore della venticinquesima edizione del talent di Canale 5, e Angie vincitrice del Trofeo delle Radio, insieme a Lorella Cuccarini ripercorrono il loro percorso. "Sono cresciuti molto. Voglio bene a entrambi, tantissimo" confida l'insegnante della scuola a Silvia Toffanin.

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"Anche se non ci vediamo tanto durante il programma a causa dei nostri impegni di lavoro, ho vissuto davvero tanto il loro percorso nel quotidiano tra difficoltà e ansie. Tutti e due, in maniera diversa, sono cresciuti molto" aggiunge.

"Il loro punto di contatto?"- Dice scherzando l'insegnante di "Amici"- Sicuramente la loro ansia. L'ansia da prestazione, di non arrivare fino alla fine, avevo paura che tutto questo potesse far perdere a entrambi la bellezza del viaggio. Adesso che è finito tutto secondo me si renderanno meglio conto di questo" conclude Lorella Cuccarini.

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