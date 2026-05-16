Arisa: "Se non sono fidanzata, non ho relazioni occasionali"

La cantautrice Arisa si è raccontata sabato 16 maggio a "Verissimo", aprendosi sulla sua situazione sentimentale ma anche sul rapporto con le critiche. "Non c'è un amore, del resto mi chiamo Rosalba, significa 'rosa bianca' - ha ironizzato Arisa - mia madre mi ha fatto così".
"Se non sono fidanzata, io non ho relazioni occasionali - ha detto la cantautrice - non mi vado a cercare la situazione, quanti anni mi restano...". "Ho quarantatré anni, voi che siete un po' più grandi di me fino a quanti anni si può fare l'amore?", ha chiesto ironicamente al pubblico.
"Non cerco qualcosa, in questo momento sto molto bene - ha aggiunto - io parlo con le mie amiche che hanno tutte queste app, io non ho mai fatto incontri, ci ho provato, ho cominciato conversazioni però non riesco".
Arisa ha poi parlato del rapporto con le critiche e come è cambiato il suo modo di reagire (ultimamente la cantante è stata presa di mira da alcune polemiche sul dimagrimento). "Mi dicono tutti che mi vedono diversa - le sue parole - le persone fanno ipotesi, sicuramente io sono esposta quindi è normale che le persone si possano fare pensieri su di me, io le lascio pensare, io sto bene, sono cresciuta".
"Sono una donna ormai e quindi devo prenderne coscienza - ha aggiunto Arisa - devo tenere al mio corpo, devo presentarmi anche bene anche per il mio lavoro, io ho sempre pensato che non fosse importante e invece secondo me è importante riuscire ad essere completa in tutte le mie parti".