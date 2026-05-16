Arisa: "Se non sono fidanzata, non ho relazioni occasionali"

La cantautrice Arisa si è raccontata sabato 16 maggio a "Verissimo", aprendosi sulla sua situazione sentimentale ma anche sul rapporto con le critiche. "Non c'è un amore, del resto mi chiamo Rosalba, significa 'rosa bianca' - ha ironizzato Arisa - mia madre mi ha fatto così".

"Se non sono fidanzata, io non ho relazioni occasionali - ha detto la cantautrice - non mi vado a cercare la situazione, quanti anni mi restano...". "Ho quarantatré anni, voi che siete un po' più grandi di me fino a quanti anni si può fare l'amore?", ha chiesto ironicamente al pubblico.

"Non cerco qualcosa, in questo momento sto molto bene - ha aggiunto - io parlo con le mie amiche che hanno tutte queste app, io non ho mai fatto incontri, ci ho provato, ho cominciato conversazioni però non riesco".