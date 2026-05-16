Non è un episodio isolato. Già in occasione del red carpet dei David di Donatello, lo scorso 6 maggio, l'abito nero fasciante della cantante aveva dato il là a una serie di commenti che da allora non si sono più spenti. Le critiche hanno continuato a crescere nei giorni successivi, accompagnandola fino al palco milanese. Poco prima del concerto, Arisa aveva provato a chiudere il discorso con un lungo post su Instagram: parole pesate, ironia tagliente e una richiesta diretta ai suoi follower: "ascoltatemi e non guardatemi più". Un invito a concentrarsi sulla musica e non sui chili, sull'arte e non sulla bilancia. Evidentemente, però, quel messaggio non è bastato.