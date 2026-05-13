I recenti casi di Emma e Arisa - Negli ultimi mesi anche Emma Marrone e Arisa sono finite al centro di commenti sul loro presunto “eccessivo dimagrimento”, diventando bersaglio di insinuazioni e polemiche social. Nel caso di Arisa, molti utenti hanno collegato la sua trasformazione fisica all’uso di farmaci dimagranti come Ozempic, costringendo la cantante a intervenire pubblicamente per smentire le accuse e chiedere di essere giudicata per la sua musica, non per il suo corpo. Anche Emma ha dovuto affrontare osservazioni simili dopo alcuni post pubblicati su Instagram, con commenti che speculavano sul suo peso e sul suo aspetto fisico. La cantante aveva già denunciato in passato il body shaming ricevuto online, ricordando quanto sia tossico trasformare il corpo delle donne in un argomento da dibattito pubblico. In un contesto come quello dei social, dove l’immagine viene consumata e commentata in tempo reale, il confine tra opinione e violenza verbale diventa sempre più sottile.