Fotogallery - Emma Marrone ha spento 40 candeline, ecco la super-festa
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La cantante risponde senza filtri a un’utente e si difende sui social: cosa è successo
Emma Marrone © Instagram
Emma Marrone torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la musica. Alcune foto pubblicate sui social, in cui appare visibilmente dimagrita, hanno acceso il dibattito tra i fan. Tra complimenti e apprezzamenti, però, spunta anche un’accusa: l’uso dell’Ozempic, il farmaco diventato negli ultimi anni simbolo delle scorciatoie per perdere peso. La sola parola, "Ozempic?", è bastata a far scattare la reazione della cantante.
Emma non lascia correre. La replica arriva immediata, diretta, nel suo stile. "No cucciola, allenamento e piano alimentare", scrive su Instagram, smontando subito l’insinuazione. Poi aggiunge, senza giri di parole: "Lo stavo aspettando un commento da str***a".
Non è la prima volta che la cantante affronta critiche sul suo aspetto fisico, ma questa volta decide di mettere un limite chiaro. Il messaggio è semplice: il suo cambiamento è frutto di impegno, non di scorciatoie. E soprattutto non accetta che venga messo in discussione con leggerezza.
Sotto il post, la reazione dei fan è immediata. In molti si schierano dalla sua parte, trasformando il confronto in una difesa collettiva. Un segnale di quanto il suo rapporto con il pubblico resti diretto e autentico, anche nei momenti più delicati.
Al centro della polemica c’è l’Ozempic, un farmaco nato per il trattamento del diabete di tipo 2 e diventato negli ultimi anni oggetto di un uso improprio per dimagrire. Una pratica criticata dai medici e sconsigliata dalle autorità sanitarie, proprio per i possibili effetti collaterali.
Emma Marrone, però, sposta il discorso su un piano più ampio: quello del giudizio costante sui corpi. Non è solo una risposta a un commento, ma una presa di posizione. Il suo dimagrimento, spiega, è il risultato di disciplina e costanza, non di soluzioni rapide
La cantante, che ha costruito la sua carriera senza filtri fin dai tempi di Amici, continua a mantenere lo stesso approccio: dire quello che pensa, senza cercare approvazione a tutti i costi.
Se oggi ogni cambiamento fisico viene analizzato e spesso criticato, la sua risposta diventa un modo per rimettere le cose al loro posto. Senza retorica, senza diplomazia. Solo con la sua voce, che resta riconoscibile anche fuori dal palco.
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