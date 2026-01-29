Emma Marrone: "De Martino? C'è affetto ma non tornerei mai insieme"

"Non ci tornerei mai insieme", ha detto Emma, ospite del podcast di Victoria Cabello, Fuori di Cabello. Oggi la cantante salentina parla del conduttore tv come del suo "fidanzato del liceo". La loro relazione risale a un periodo in cui le loro carriere stavano prendendo il volo. "Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando. Io con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti", ha spiegato Emma.



L'epilogo è stato complicata: "È finita in maniera turbolenta, ma c'erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo vent'anni" ha raccontato la cantante. Emma ricorda quel momento come uno dei più difficili, con conseguenze anche sul piano professionale: "Io ero sulle copertine di tutti i giornali. Questa cosa mi ha rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni". "Per uscire da quella roba e diventare credibile ci ho messo anni", ha specificato.