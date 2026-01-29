Emma Marrone: "De Martino? C'è affetto ma non tornerei mai insieme"
Il racconto della cantante: "È stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti"
Emma Marrone è tornata a parlare di quando era fidanzata con Stefano De Martino. La loro relazione risale al 2009. Entrambi erano allievi della scuola di "Amici". Il legame andò avanti per tre anni, poi il ballerino si fidanzò con Belen Rodriguez.
La fine della storia tra Emma e De Martino
"Non ci tornerei mai insieme", ha detto Emma, ospite del podcast di Victoria Cabello, Fuori di Cabello. Oggi la cantante salentina parla del conduttore tv come del suo "fidanzato del liceo". La loro relazione risale a un periodo in cui le loro carriere stavano prendendo il volo. "Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando. Io con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti", ha spiegato Emma.
L'epilogo è stato complicata: "È finita in maniera turbolenta, ma c'erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo vent'anni" ha raccontato la cantante. Emma ricorda quel momento come uno dei più difficili, con conseguenze anche sul piano professionale: "Io ero sulle copertine di tutti i giornali. Questa cosa mi ha rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni". "Per uscire da quella roba e diventare credibile ci ho messo anni", ha specificato.
Oggi Emma e Stefano si vedono con regolarità, ma il loro è un rapporto di amicizia."Ci vogliamo bene, abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Siamo amici, non c'è cosa più bella di recuperare la parte più bella del nostro rapporto. Ognuno ha la sua strada, e ci vogliamo bene", ha spiegato la cantante.