Secondo “Vanity Fair”, infatti pare che “la presenza un po' troppo ingombrante della ex del presentatore, Gilda Ambrosio, possa avere avuto un peso”. Fatto sta che Stefano De Martino e Caroline Tronelli non sono più stati avvistati insieme. I primi segnali di crisi tra Stefano e Caroline ci sono stati a metà settembre quando sono finiti nel mirino dei paparazzi per una presunta lite al ristorante. Per la coppia la fine dell'estate non è stata esattamente serena. Se tutto era andato bene nel corso delle vacanze, la brutta vicenda della diffusione del loro video intimo rubato dalle telecamere di sicurezza di casa (si indaga per revenge porn) ha lasciato non poca tensione. Tanto che Caroline Tronelli aveva deciso di disattivare il proprio profilo Instagram (ora riattivato).