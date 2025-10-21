Stefano De Martino e Caroline Tronelli avvinghiati in mare, le ultime foto della vacanza
Nessuna foto o indizio social di coppia da tanto tempo
Stefano De Martino è tornato single? Secondo “Vanity Fair” sarebbe finita la storia d’amore con Caroline Tronelli. Del resto, le voci di crisi si rincorrono da tempo e dopo le vacanze sono sparite tutte le tracce di coppia. Niente foto o indizi social e neppure paparazzate insieme. Lui pare sia concentratissimo sul lavoro e sul figlio Santiago, avuto dalla sua ex Belen Rodriguez. Pare anche che ad accelerare la fine della relazione con Caroline sia stata la presenza di un’amica…
Secondo “Vanity Fair”, infatti pare che “la presenza un po' troppo ingombrante della ex del presentatore, Gilda Ambrosio, possa avere avuto un peso”. Fatto sta che Stefano De Martino e Caroline Tronelli non sono più stati avvistati insieme. I primi segnali di crisi tra Stefano e Caroline ci sono stati a metà settembre quando sono finiti nel mirino dei paparazzi per una presunta lite al ristorante. Per la coppia la fine dell'estate non è stata esattamente serena. Se tutto era andato bene nel corso delle vacanze, la brutta vicenda della diffusione del loro video intimo rubato dalle telecamere di sicurezza di casa (si indaga per revenge porn) ha lasciato non poca tensione. Tanto che Caroline Tronelli aveva deciso di disattivare il proprio profilo Instagram (ora riattivato).
Stefano De Martino e Caroline Tronelli si conoscono da anni. Lui è un amico di famiglia. Il loro rapporto è cresciuto, maturato e si è trasformato in amore vero quasi per caso. La scintilla è scattata a giugno, quando in Sardegna i due hanno iniziato a frequentarsi. L’estate l’hanno trascorsa avvinghiati in mare tra coccole e baci appassionati. Poi finite le vacanze, la passione pare essersi raffreddata…
