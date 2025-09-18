Tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli è crisi? Lite al ristorante

Stefano De Martino e Caroline Tronelli avvinghiati in mare, le ultime foto della vacanza
La coppia sarebbe stata protagonista di un battibecco in un locale romano e Stefano, poi, sarebbe rimasto anche chiuso fuori di casa
La passione e i sorrisi di quest'estate sembrano già un ricordo. Tornati alla vita di tutti i giorni per Stefano De Martino e Caroline Tronelli arrivano i primi scricchiolii. Almeno secondo quanto riporta il settimanale "Oggi" che racconta di una loro lite al ristorante. La coppia si sarebbe incontrata in un locale romano dopo gli impegni televisivi del conduttore, ma da subito le cose non sarebbero girare nel modo giusto. La Tronelli, visibilmente agitata secondo alcuni testimoni, si sarebbe alzata di scatto dopo una discussione e avrebbe lasciato il locale. De Martino sarebbe poi rimasto lì da solo ancora una ventina di minuti, forse sperando in un ritorno della fidanzata, per poi andarsene anche lui.
Ma lo screzio non sarebbe finito lì e avrebbe comportato per Stefano un fuori programma poco piacevole. Tornato a casa infatti sarebbe stato lasciato fuori da Caroline che non avrebbe aperto subito al fidanzato che non aveva con sé le chiavi. E così a De Martino sarebbe toccato aspettare un po' in strada... La buriana però dovrebbe essere rientrata, esattamente come Stefano nei suoi appartamenti. I due infatti, sono stati poi visti il mattino seguente, uscire insieme di casa.
Sicuramente per la coppia la fine dell'estate non è stata esattamente serena. Se tutto era andato bene nel corso delle vacanze la brutta vicenda della diffusione del loro video intimo rubato dalle telecamere di sicurezza della casa di Stefano ha lasciato non poca tensione. Comprensibilmente Caroline Tronelli era rimasta molto segnata da quanto accaduto e aveva anche deciso di disattivare il proprio profilo Instagram per togliersi dagli occhi della gente, e solo pochi giorni fa lo ha riattivato. La vicenda intanto prosegue e gli ultimi sviluppi parlano di un'indagine per revenge porn.
