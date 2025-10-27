Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo vicini: serata insieme

Stefano De Martino e Caroline Tronelli avvinghiati in mare, le ultime foto della vacanza
La cantante e il conduttore a una cena con amici, tra cui Gilda Ambrosio
Emma Marrone e Stefano De Martino tornano a far parlare di sé. I due sembrano aver ritrovato un’intesa speciale. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex coppia si sarebbe rivista a Milano, dove Stefano – fresco di addio da Caroline Tronelli - trascorre sempre più tempo insieme al figlio Santiago, lontano dalle luci di Napoli e dei palchi televisivi.
Secondo quanto racconta Vanity Fair, all’ombra della Madonnina, tra un concerto di Lady Gaga e un giro in cabrio, Stefano De Martino ha trascorso una serata rilassata in compagnia di Emma Marrone e della stilista Gilda Ambrosio. Il trio è stato ospite a casa di amici comuni per una cena intima in stile pre-Halloween: tra tacchino ripieno, panettone e risate, l’atmosfera sembrava davvero serena. Dolcetto o scherzetto del cuore?
A far esplodere il gossip è stata una storia Instagram di Emma Marrone, dove a sorpresa è comparso Stefano De Martino. In pochi minuti, i fan della coppia hanno riempito i social di commenti e domande: “Dovete dirci qualcosa?”, “Un’altra serata insieme… possibile siano solo amici?”. Molti follower sperano in un ritorno di fiamma.
Emma Marrone e Stefano De Martino si sono conosciuti nel 2009 durante la nona edizione di “Amici” di Maria De Filippi: lei era una delle voci più forti del talent, lui un ballerino promettente. Tra i banchi della scuola di Canale 5 nacque un amore travolgente, durato circa tre anni. Nel 2012 arrivò la rottura definitiva: De Martino si innamorò di Belen Rodriguez, diventata poi sua moglie e madre del suo unico figlio Santiago.
Oggi, a distanza di oltre dieci anni, Emma e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato un equilibrio fatto di rispetto, stima e – forse – di qualcosa che va oltre l’amicizia. I fan non smettono di sognare: ci sarà un secondo capitolo d’amore?
