Con questi appuntamenti speciali, Emma inaugura una nuova fase della sua attività live, portando sul palco tutta la sua grinta, il nuovo sound e la potenza del suo repertorio.Nel frattempo è tornata dal suo pubblico con il nuovo singolo “Brutta Storia”, prodotto da Juli. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, esalta vocalità dell’artista, che negli anni ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità. Il brano porta la firma di Emma, Federico Olivieri e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme a Federico Olivieri e Paolo Antonacci.