Emma torna live nel 2026 con due maxi eventi

Dal 10 ottobre disponibili i biglietti per la data all'Ippodromo delle Capannelle e quella all'Ippodromo Snai San Siro

09 Ott 2025 - 15:20
Dopo l’uscita del nuovo singolo "Brutta Storia", scritto in coppia con Olly, Emma annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti per l'estate 2026 a Roma e Milano, che segnano una nuova tappa della sua carriera.

Emma all'Ippodromo di Roma e Milano

  Il 2 luglio la cantante si esibirà sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle di Roma, all'interno del Festival Rock in Roma. A fine estate, il 9 settembre, sarà invece la padrona di casa dell'Ippodromo Snai San Siro - Milano per il Milano Summer Festival. I biglietti per entrambe le date sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 18:00 del 10 ottobre. 

Fuori il nuovo singolo "Brutta storia"

  Con questi appuntamenti speciali, Emma inaugura una nuova fase della sua attività live, portando sul palco tutta la sua grinta, il nuovo sound e la potenza del suo repertorio.Nel frattempo è tornata dal suo pubblico con il nuovo singolo “Brutta Storia”, prodotto da Juli. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, esalta vocalità dell’artista, che negli anni ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità. Il brano porta la firma di Emma, Federico Olivieri e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme a Federico Olivieri e Paolo Antonacci. 

