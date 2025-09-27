Grave lutto per Emma: è morto nonno Leandro

Emma Marrone ha subito un grave lutto. E’ la cantante stessa che sul suo profilo Instagram comunica la notizia della morte del nonno a cui era molto affezionata. Emma ha postato una foto in bianco e nero corredata dalla scritta: “Ciao nonno Leandro. Salutami papà”. Il padre di Emma, Rosario è venuto a mancare nel settembre 2022.