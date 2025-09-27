Grave lutto per Emma: è morto nonno Leandro

La cantante ha condiviso la notizia nelle Storie Instagram: “Salutami papà”
Emma Marrone ha subito un grave lutto. E’ la cantante stessa che sul suo profilo Instagram comunica la notizia della morte del nonno a cui era molto affezionata. Emma ha postato una foto in bianco e nero corredata dalla scritta: “Ciao nonno Leandro. Salutami papà”. Il padre di Emma, Rosario è venuto a mancare nel settembre 2022.
Il nonno di Emma, Leandro, morto all’età di 92 anni, era molto amato dalla cantante. Discreto e semplice non si tirava indietro davanti a un microfono e andava molto orgoglioso della nipote che ha visto crescere nel mondo della musica. Lei, quando tornava nella sua Puglia, condivideva momenti teneri con lui. Il lutto per la ex vincitrice di Amici arriva a tre anni di distanza dalla scomparsa di Rosario, il padre a cui era legatissima, morto a 66 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia.
