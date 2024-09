"Voglio ricordarti oggi papà - scrive Emma - Non domani. Perché la morte non esiste Forse è solo un’invenzione. Il dolore invece esiste e aumenta ogni giorno. Si impara solo a gestirlo. Si impara a conviverci ogni giorno. Io salgo sul palco papà. Come avresti voluto tu. L’amore della gente mi aiuterà a superare queste brutte giornate. Ti amo Ros. Le notti in cui piangevi accanto a me. Io conservavo le tue lacrime".