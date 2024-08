Quel che è certo che Morgan non se la passa proprio bene, soprattutto dopo che Calcutta, fidanzato di Angelica, in segno di protesta per la vicenda, ha deciso di lasciare la casa discografica Warner, che annoverava tra le propria fila proprio Morgan. L'etichetta non è rimasta con le mani in mano e ha deciso di scaricare Morgan. "Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi" ha dichiarato la casa discografica in un comunicato. E non è tutto il musicista si è visto sospendere anche una trasmissione tv oltre ai concerti estivi cancellati.