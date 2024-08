Morgan: "Chiedo scusa ad Angelica Schiatti, ho detto cose orrende ma l'amavo e mi stavo disintossicando"

In ballo, poi, ci sono messaggi offensivi nei confronti di Angelica, che Morgan ha scambiato con il ragazzo che avrebbe dovuto parlarle. Il cantante non cerca scusa e torna a ribadire: "Per un anno e mezzo sono stato ossessionato dal fatto che fosse sparita dalla mia vita". Non a caso, nel tentativo di sentirla ancora, finge di essere il rapper Willie Peyote: "Era un tentativo disperato di contatto", dice. E, nel frattempo, emergono altri messaggio offensivi scambiati con il manager della Schiatti sui quali, però, Morgan puntualizza di voler chiarire tutto al processo previsto per il 13 settembre. Non solo. Da una chat di gruppo emergono altre offese e messaggi a sfondo sessuale. "Ho scritto con lo spirito di quello che si sfoga, che sta male, è deluso", si difende Morgan. E sottolinea: "La foto l’ho postata, subito cancellata, non l’ha vista nessuno e non era porno né intima. I consulenti tecnici della Procura non hanno trovato niente, nessun revenge porn". E sull'etichetta di stalker che gli è stata attribuita dice: "Io non sono mai andato dove sapevo che lei c’era, non sono andato al suo concerto, non mi sono mai presentato fuori dal suo studio di registrazione. Anche per questo non ho mai ricevuto un divieto di avvicinamento". E alla richiesta dell'avvocato di Angelica Schiatti che quel divieto lo vorrebbe, lui risponde: "Non ne capisco il motivo. Sono tre anni che non cerco Angelica, non faccio nulla, non dico nulla".