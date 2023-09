Il ricordo su Instagram

"In questa voce che si spezza - scrive Emma Marrone sui social corredando il post con tante foto - In una punta di amarezza. In questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza. Ma tu sei nelle mie parole. Nel silenzio del dolore. In questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros. E io ti amerò per sempre. Ciao Pa".