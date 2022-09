Emma Marrone ricorda il padre nel giorno del suo compleanno: "Mi manchi Ros... come l'aria"

La cantante gli dedica un commovente post su Instagram in cui scrive: "Buon compleanno vecchio lupo" accanto allo scatto di una mano con pollice, indice e mignolo alzati, nel celebre "gesto rock" per eccellenza, simbolo di amore. In una storia l'artista poi pubblica una foto del papà a Las Vegas e scrive: "Ciao papà, qui eravamo a Las Vegas. Uno dei viaggi più pazzi della mia vita. Le cose più belle le ho vissute con te. Continuerò a farlo. Te lo prometto. Mi manchi Ros. Come l'aria".

Il gesto rock delle "corna" dello scatto condiviso da Emma ha origini hippy e venne introdotta dai Beatles nell’album "Yellow Submarine" del 1968 (fu John Lennon a essere ritratto mentre faceva le corna).

Significa "I love you", perché le tre dita formano le figure “I” (il pollice), “L” (pollice e indice) e “U” (indice e mignolo).



Papà Rosario era un grande amante della musica e per questo la cantante ha voluto salutarlo e augurargli buon compleanno proprio con questa immagine, che non ha bisogno di altro per essere compresa.

Era stato proprio Rosario Marrone, che nel suo tempo libero suonava la chitarra e cantava in un gruppo, gli H2=, a trasmettere alla figlia la grande passione per la musica.

"Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca", aveva scritto Emma sui social per annunciarne la morte, arrivata in maniera improvvisa. Non appena lo ha saputo Emma, fuori per lavoro, si è messa in viaggio per tornare in Salento. Oltre a Emma Rosario ha lasciato la moglie Maria e l'altro figlio Francesco.



A pochi giorni dalla sua scomparsa poi, la cantante è tornata su Instagram per spiegare le cause del decesso, sul quel erano cominciate a circolare illazioni: "Mio padre da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia", ha spiegato in un video. La Marrone se l'è poi presa con tutti "quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni sulla questione dei vaccini".