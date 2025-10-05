"Brutta storia" per Emma Marrone, arriva il brano scritto con Olly

"Brutta Storia" è il primo passo verso una nuova fase artistica di Emma, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità.