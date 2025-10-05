Logo Tgcom24
"Brutta storia" per Emma Marrone, arriva il brano scritto con Olly

La canzone segna un nuovo capitolo nel percorso musicale della cantante, che ha condiviso sui social l'atteso ritorno

05 Ott 2025 - 10:43
© Instagram

© Instagram

"Brutta storia" per Emma Marrone. Il brano segna un nuovo capitolo nel percorso musicale della cantante, che ha condiviso sui social l'atteso ritorno e su Instagram scrive: "Le storie d’amore più vere sono quelle che restano chiuse in una stanza nella nostra testa".

Un nuovo percorso

 "Brutta Storia" è il primo passo verso una nuova fase artistica di Emma, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità. 

Gli autori

 Il brano, prodotto da Juli, porta la firma di Emma, Federico Olivieri e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme a Federico Olivieri e Paolo Antonacci. 

Visualizza il post su Instagram
 

