Emma Marrone, il sorriso dopo il controllo annuale: "Anche se state bene, fate prevenzione"
La cantante condivide l'esito positivo dei suoi controlli di routine e lancia un messaggio (legato anche alla sua storia personale)
Un selfie in macchina, gli occhi chiusi e un sorriso che dice tutto. Emma Marrone ha scelto una story semplice e spontanea per condividere con i suoi follower una notizia che, per lei, ha un peso che va ben oltre la routine medica: il controllo annuale è andato bene.
"Non trascurate niente": l'appello di Emma ai fan
"Faccia felice di chi ha fatto il controllo annuale e va tutto bene", ha scritto la cantante salentina, accompagnando le parole con un messaggio diretto e senza filtri rivolto a chi la segue. Un invito netto, ribadito più volte nel corso del post: "Mi raccomando raga. Fate sempre i controlli. Non trascurate niente. Anche se vi sentite bene. Fate i controlli".
Parole che scritte da Emma assumono un significato diverso rispetto a un generico appello alla salute. La cantante ha poi aggiunto che la buona notizia le ha dato ulteriore energia per affrontare i prossimi impegni: un modo per trasformare il sollievo personale in slancio, anche professionale.
Una battaglia lunga oltre dieci anni
Chi segue la carriera di Emma sa che dietro questi messaggi c'è una storia che la cantante non ha mai nascosto. Nel 2009, a soli 24 anni e poco prima di presentarsi ai provini di Amici che le avrebbero cambiato la vita, le fu diagnosticato un tumore alle ovaie. Una scoperta arrivata quasi per caso, durante una visita ginecologica a cui si era sottoposta accompagnando un'amica.
Da quel momento è iniziata una battaglia durata oltre un decennio, segnata da recidive e interventi chirurgici che l'hanno portata alla rimozione delle ovaie. Una lotta di cui Emma ha parlato pubblicamente più volte, anche di recente sul palco del Teatro Manzoni di Milano durante l'evento IEO per le Donne, raccontando la paura, la rabbia e la determinazione che l'hanno accompagnata in ogni fase.
Un'estate di musica: il Live Tour 2026
Sul fronte professionale, Emma si prepara a un'estate da protagonista. Il Live Tour 2026 partirà il 2 luglio da Roma, con il debutto assoluto all'Ippodromo delle Capannelle nell'ambito del Rock In Roma, per poi toccare i palchi dei principali festival italiani - da Brescia a Palermo, da Riccione a Catania - fino al gran finale del 9 settembre all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Un calendario fitto, che arriva sulla scia del successo del singolo "Brutta Storia" e in attesa del nuovo album di inediti.