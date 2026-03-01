Nel 1971, Che sarà dei Ricchi e Poveri si è classificata al secondo posto, diventando però una hit ancora più grande rispetto alla canzone vincitrice, Il cuore è uno zingaro di Nicola Di Bari e Nada. Anche se entrambi i brani hanno raggiunto delle vette notevoli, Che sarà ha ottenuto una maggiore notorietà all’estero, e con il passare degli anni si è affermata come uno dei più grandi successi sfornati dal Festival di Sanremo negli anni Settanta. Della stessa annata è doveroso citare anche 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, canzone che ha segnato una svolta importante nella carriera del cantautore e che oggi viene considerata una delle pietre miliari della musica italiana.