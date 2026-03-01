Chi è Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì"

© IPA
Cantante e attore napoletano dalla lunga gavetta, ha recitato con Verdone e Sordi e nel 1995 si è esibito davanti a Giovanni Paolo II. Noto al grande pubblico per "Rossetto e caffè", ora ha trionfato all'Ariston
Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì. Pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, è nato a New York il 7 aprile 1969: il padre, Mario Da Vinci, anch'egli cantante e attore napoletano, era impegnato in una tournée negli Stati Uniti al momento della sua nascita. Per questo Sal Da Vinci ha anche cittadinanza statunitense. Dopo una lunga gavetta tra musica, teatro e cinema, Sal si è fatto conosce al grande pubblico il successo di Rossetto e Caffè, che lo ha lanciato definitivamente tra i grandi della scena musicale attuale, fino al trionfo al Festival di Sanremo.
Ancora bambino, Sal Da Vinci ha debuttato nel 1976 nel mondo della musica incidendo, in duetto proprio col padre, la canzone Miracolo 'e Natale di Alberto Sciotti e Tony Iglio, e l'anno seguente, sempre insieme al padre, ha debuttato a teatro con le sceneggiate Caro papà e Senza mamma e senza padre. Nel 1978 è arrivato anche il cinema: ha infatti preso parte alla pellicola di Carlo Caiano Figlio mio sono innocente!. Poco dopo ha registrato il primo album O guappo nnammurato, dove - oltre a canzoni appartenenti al repertorio classico napoletano - ha inciso gli inediti Lettera a Napoli e Meglio ca 'o ssaje.
Nel 1986 Sal Da Vinci ha partecipato a fianco dei mitici Carlo Verdone e Alberto Sordi al film Troppo forte, nel ruolo dello "scugnizzo" Capua, ma con gli anni ha tralasciato il cinema per dedicarsi sempre di più alla musica. Tra i momenti salienti della sua carriera c'è sicuramente la sua esibizione del 1995 in presenza di papa Giovanni Paolo II nella conca di Loreto, davanti a oltre 450mila persone.
Non solo musica e cinema, ma anche teatro per Sal Da Vinci: passione emersa nel 1981, quando l'artista napoletano ha debuttato col padre nell'opera 'A mamma, negli anni ha visto un susseguirsi di collaborazioni, esibizioni e interpretazioni, fino alla più recente Stelle a metà del 2014, musical le cui canzoni sono scritte da Sal in collaborazione con Alessandro Siani - con cui lavora anche per le musiche del film Si accettano miracoli.
© Ansa | Protagonista della prima serata è Gianna Pratesi, la centenaria è stata tra le prime donne a votare in Italia il 2 giugno del 1946. Il suo “Abbasso i fascisti” gridato sul palco è diventato subito meme.
Nel 2024 la consacrazione al grande pubblico col singolo Rossetto e caffè, brano eseguito l'anno successivo all'Ariston durante la serata delle cover, ospite dei The Kolors in gara. È tornato poi sullo stesso palco nel 2026, questa volta come Big in gara col brano Per sempre sì. E ha trionfato con il 22,2% dei voti, superando Sayf che si è fermato al 21,9% delle preferenze.
La canzone con cui Sal si è classificato al primo posto all'edizione numero 76 del Festival di Sanremo è già diventata un tormentone. Per sempre sì è un inno all'amore che dura per sempre con tutta la dose di impegno e di fortuna che questo comporta. "Non è una canzone autobiografica, ma cela comunque un messaggio positivo che parte dalla promessa, o meglio, a mantenere fede a tutto quello che in qualche modo ci impegniamo a fare nella vita", ha spiegato il cantante napoletano all'Ansa. "È un pretesto raccontare la storia dell'amore con il giorno più bello del matrimonio, il giorno del 'sì', ma alla base di tutto c'è la promessa. Nei tempi in cui viviamo la promessa è sempre un po' labile, un po' latente, corre e va dove vuole - ha detto-. Spesso appena arriva un temporale: scappiamo perché non riusciamo ad affrontarlo, o meglio non riusciamo ad affrontare la sconfitta, e invece le sconfitte ti aiutano nella vita a fare un passo in avanti".
È cominciato tutto quanto dal principio / Io che per te ero solo un uomo sconosciuto / Poi diventato un re dal cuore innamorato / Tu una regina ora vestita in bianco sposa / Abbiamo sognato figli in una grande casa / E superato tutte le difficoltà / Perché un amore, non è amore per la vita / Se non ha affrontato la più ripida salita / E si accenderà la musica / E qui ti aspetterò / Il più grande giorno / Ti regalerò / Saremo io e te / Per sempre / Legati per la vita che / Senza te / Non vale niente / Non ha senso vivere / Con la mano sul petto / Io te lo prometto / Davanti a Dio / Saremo io e te / Da qui / Sarà per sempre sì / So bene che è una grande incognita il futuro / Ma insieme a te non mi spaventerà perché / Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro / Litigare e far l'amore poi che male c'è / E si accenderà la musica / Per te io canterò / Il più grande giorno / Ti regalerò / Saremo io e te / Per sempre / Legati per la vita che / Senza te / Non vale niente / Non ha senso vivere / Con la mano sul petto / Io te lo prometto / Davanti a Dio / Saremo io e te / Da qui / Sarà per sempre / Sì, soltanto sì / Per questi giorni / E mille altri ancora / Un semplice sì / L'eternità è dentro una parola / Saremo io e te / Per sempre / Legati per la vita che / Senza te / Non vale niente / Non ha senso vivere / Con la mano sul petto / Io te lo prometto / Davanti a Dio / Saremo io e te / Accussì / Sarrà pe sempe sì