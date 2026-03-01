Chi è Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì"

È cominciato tutto quanto dal principio / Io che per te ero solo un uomo sconosciuto / Poi diventato un re dal cuore innamorato / Tu una regina ora vestita in bianco sposa / Abbiamo sognato figli in una grande casa / E superato tutte le difficoltà / Perché un amore, non è amore per la vita / Se non ha affrontato la più ripida salita / E si accenderà la musica / E qui ti aspetterò / Il più grande giorno / Ti regalerò / Saremo io e te / Per sempre / Legati per la vita che / Senza te / Non vale niente / Non ha senso vivere / Con la mano sul petto / Io te lo prometto / Davanti a Dio / Saremo io e te / Da qui / Sarà per sempre sì / So bene che è una grande incognita il futuro / Ma insieme a te non mi spaventerà perché / Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro / Litigare e far l'amore poi che male c'è / E si accenderà la musica / Per te io canterò / Il più grande giorno / Ti regalerò / Saremo io e te / Per sempre / Legati per la vita che / Senza te / Non vale niente / Non ha senso vivere / Con la mano sul petto / Io te lo prometto / Davanti a Dio / Saremo io e te / Da qui / Sarà per sempre / Sì, soltanto sì / Per questi giorni / E mille altri ancora / Un semplice sì / L'eternità è dentro una parola / Saremo io e te / Per sempre / Legati per la vita che / Senza te / Non vale niente / Non ha senso vivere / Con la mano sul petto / Io te lo prometto / Davanti a Dio / Saremo io e te / Accussì / Sarrà pe sempe sì