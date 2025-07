Da Emma Marrone a Sanna Marin: quando l'abito scatena gli haters

Gabriella Greison, fisica nucleare, scrittrice e narratrice di meccanica quantistica, è stata travolta da una pioggia di insulti sessisti sui social per il suo abito scollato indossato in occasione della cerimonia di laurea dell’Università di Messina, al Teatro Greco Antico di Taormina, dove era stata invitata come madrina. Ma la “rockstar della fisica quantistica”, come è stata definita in passato, non si è lasciata intimorire e ha risposto con ironia e determinazione: "Non c’è un dress code per la dignità. E se cercate la decenza in un centimetro di stoffa, invece che nel contenuto delle parole, vi consiglio un esperimento: provate a usare il cervello e a posizionarvi nell’anno in corso".