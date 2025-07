Gabriella Greison insultata per un abito scollato: "Offesa sui social per aver spiegato la fisica con bel décolleté"

In un’intervista a la "Repubblica", Gabriella Greison ha commentato con ironia la vicenda, dichiarando di essersi sentita "scissa in due, come onda e particella", citando un concetto della fisica quantistica. In risposta agli insulti, ha scelto di replicare con sarcasmo e intelligenza: "Il mondo brucia, l’AI ci legge nel pensiero… e a voi sconvolge una donna con un décolleté che parla di fisica quantistica? Ma sul serio?" E poi ha aggiunto: "Non c’è un dress code per la dignità. E se cercate la decenza in un centimetro di stoffa, invece che nel contenuto delle parole, vi consiglio un esperimento: provate a usare il cervello e a posizionarvi nell’anno in corso, con tutte le lotte che sono state fatte da quelle prima di me. Fa caldo, ma funziona ancora. Domanda: secondo voi, com’erano vestite ieri le migliaia di ragazze che si sono laureate? A loro è quindi preclusa la carriera scientifica? Intanto vi posto questa foto con uno dei centinaia di selfie che le ragazze e o ragazzi mi hanno chiesto alla fine del mio discorso. A voi che fate i moralisti, li chiedono?”.