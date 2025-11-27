Dopo il parto la cantante è sparita dai social, per godersi serenamente la maternità
© Tgcom24
È bastata una fotografia, semplice e quotidiana, per riaccendere l’affetto dei fan. Emma Marrone ha condiviso nelle sue storie Instagram uno scatto che ritrae l'amica Alessandra Amoroso mentre culla la figlia Penelope in treno. "La pezza + la pezzettina di cuore", ha aggiunto la collega con un cuoricino. Un quadretto carico di tenerezza, che è diventato subito virale. Da quando ha partorito la Amoroso ha cercato di proteggere la neonata dal mondo dei social, ma questo non è bastato per fermare indiscrezioni e fake news.
A inizio ottobre, ad appena un mese dalla nascita di Penelope (avvenuta il 6 settembre), la cantante aveva portato la piccola da un'osteopata per una visita di controllo. Si era poi messa in posa sorridente con la bimba di fianco al professionista sanitario e sul web erano iniziate a circolare indiscrezioni sulle condizioni di salute della bambina. La Amoroso era stata quindi costretta a intervenire, per chiarire che Penelope stava crescendo nel migliore dei modi. "Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie", aveva commentato a margine di una serie di foto che riportavano i titoli allarmistici di alcuni blog.
© Tgcom24
Il 2025 è stato un anno magico per Alessandra Amoroso. Dopo aver svelato la dolce attesa, la cantante ha continuato a esibirsi con determinazione, portando avanti i concerti fino alle ultime settimane della gravidanza. La sua dedizione ha toccato profondamente i fan, che si sono presentati numerosi per sostenerla in questo momento così significativo. Con il pancione ben in vista, Alessandra ha trasformato ogni esibizione in una festa, dimostrando ancora una volta la sua forza. Data dopo data, ha offerto performance intense e dimostrato che la maternità e la carriera possono andare di pari passo.