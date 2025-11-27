È bastata una fotografia, semplice e quotidiana, per riaccendere l’affetto dei fan. Emma Marrone ha condiviso nelle sue storie Instagram uno scatto che ritrae l'amica Alessandra Amoroso mentre culla la figlia Penelope in treno. "La pezza + la pezzettina di cuore", ha aggiunto la collega con un cuoricino. Un quadretto carico di tenerezza, che è diventato subito virale. Da quando ha partorito la Amoroso ha cercato di proteggere la neonata dal mondo dei social, ma questo non è bastato per fermare indiscrezioni e fake news.