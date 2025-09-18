Alessandra Amoroso, le foto con Penelope dopo il parto

"Diva e donna" ha pubblicato in esclusiva le immagini della cantante e del suo compagno Valerio Pastore mentre escono dalla clinica dove la bimba è nata
Pochi giorni dopo la nascita della sua prima figlia Penelope, per Alessandra Amoroso è il momento di iniziare questa nuova vita. Il settimanale "Diva e donna" pubblica in esclusiva le foto della cantante e del suo compagno Valerio Pastore (con bambina in braccio) mentre escono dalla clinica dove è avvenuto il parto. Nei giorni immediatamente successivi alla nascita di Penelope l'Amoroso aveva postato una sorta di benvenuto social per la piccola, con le prime immagini in ospedale. Ora si torna a casa.
Nell’ultimo numero, "Diva e Donna" ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti che ritraggono la cantante insieme al compagno, futuro marito, e alla piccola Penelope. Le immagini raccontano il momento emozionante in cui la coppia ha lasciato la clinica subito dopo la nascita della bambina, pronta a intraprendere la nuova avventura familiare. In copertina, si vede una Amoroso raggiante accanto a Pastore che, orgoglioso, stringe tra le braccia la neonata avvolta in una copertina bianca. I fan attendono con trepidazione nuovi aggiornamenti: resta da vedere se i due decideranno di condividere curiosità e impressioni su questi primi giorni da genitori.
Per Alessandra Amoroso quella del 2025 è stata un'estate indimenticabile. In attesa della sua prima figlia, la cantante salentina non ha mai smesso di salire sul palco, portando avanti con energia e passione i suoi concerti fino alle ultime settimane di gravidanza. Un impegno che ha emozionato i fan, accorsi numerosi in ogni data per sostenerla in questo momento così importante della sua vita. Con il pancione ben visibile, Alessandra ha trasformato ogni live in una vera festa, mostrando ancora una volta la sua forza e la sua dedizione alla musica e al pubblico. Tra applausi e cori, l'artista ha regalato performance intense, dimostrando che la maternità e la carriera possono convivere in armonia. Ora, con l’arrivo della piccola Penelope, la Amoroso si prepara ad aprire un nuovo capitolo personale e professionale. L’estate dei concerti rimarrà nei ricordi come la stagione in cui ha cantato non solo per i suoi fan, ma anche per la nuova vita che porta con sé.
