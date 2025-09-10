Alessandra Amoroso è diventata mamma: il benvenuto social a Penelope Maria

Arriva l'annuncio ufficiale della cantante che su Instagram posta le foto della piccola e dolci parole
Dopo i rumor sul parto, arriva l'annuncio ufficiale: Alessandra Amoroso è diventata mamma. La cantante e il compagno Valerio Pastore sono diventati genitori lo scorso 6 settembre, ma il benvenuto social è arrivato solo nelle ultime ore: "Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria".
"Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione - scrive la cantante sui social - e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore".
L'annuncio della nascita è arrivato con alcuni scatti dei primi momenti insieme. La piccola Penny in penombra nella culla dell'ospedale San Filippo Neri di Roma e in braccio al papà, Valerio Pastore, che lo scorso 8 agosto, al termine di un concerto della cantante a Lecce, le aveva fatto la proposta di matrimonio. Poi una foto che immortala la luna piena e una poesia: "Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto, benvenuta dentro la mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai".
Prima dell’annuncio ufficiale non sono mancate le indiscrezioni e le polemiche. I neo genitori hanno infatti scelto di comunicare la nascita della piccola Penelope Maria qualche giorno dopo la nascita per godersi il momento. Ma la diffusione della notizia, avvenuta prima dell'annuncio ufficiale, ha fatto andare su tutte le furie Giulia De Lellis. L'influencer, anche lei incinta di una femminuccia, ha preso le difese di Amoroso commentando un post diventato virale su Instagram: "Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… Che palle oh", ha scritto, esprimendo tutto il suo disappunto.
