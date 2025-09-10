Alessandra Amoroso è diventata mamma: il benvenuto social a Penelope Maria

Prima dell’annuncio ufficiale non sono mancate le indiscrezioni e le polemiche. I neo genitori hanno infatti scelto di comunicare la nascita della piccola Penelope Maria qualche giorno dopo la nascita per godersi il momento. Ma la diffusione della notizia, avvenuta prima dell'annuncio ufficiale, ha fatto andare su tutte le furie Giulia De Lellis. L'influencer, anche lei incinta di una femminuccia, ha preso le difese di Amoroso commentando un post diventato virale su Instagram: "Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… Che palle oh", ha scritto, esprimendo tutto il suo disappunto.