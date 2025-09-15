Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
PASSEGGERI DIVERTITI

Tifo ad alta quota, Paolo Belli e Clementino accendono la sfida tra Juventus e Napoli

Durante il volo Paolo Belli ha intonato l'inno della Juventus, mentre Clementino ha risposto inneggiando al suo Napoli

15 Set 2025 - 15:31
00:26 

Dopo una giornata di campionato ricca di emozioni, la rivalità calcistica è proseguita anche in alta quota. Sullo stesso volo, Paolo Belli ha intonato l'inno della Juventus, reduce dal 4-3 sull'Inter, mentre Clementino ha risposto inneggiando al suo Napoli, vittorioso 3-1 contro la Fiorentina e in vetta alla classifica. Un simpatico scambio di cori che ha coinvolto i passeggeri, trasformando l'aereo in una piccola tribuna volante.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri