Tifo ad alta quota, Paolo Belli e Clementino accendono la sfida tra Juventus e Napoli

Dopo una giornata di campionato ricca di emozioni, la rivalità calcistica è proseguita anche in alta quota. Sullo stesso volo, Paolo Belli ha intonato l'inno della Juventus, reduce dal 4-3 sull'Inter, mentre Clementino ha risposto inneggiando al suo Napoli, vittorioso 3-1 contro la Fiorentina e in vetta alla classifica. Un simpatico scambio di cori che ha coinvolto i passeggeri, trasformando l'aereo in una piccola tribuna volante.