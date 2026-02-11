Arisa dedica una canzone alla Basilicata: "Voglio che diventi uno spot per la mia terra"
L'annuncio alla Bit di Milano: brano e videoclip girati a Maratea. L'artista annuncia anche due concerti speciali a Roma e Milano a maggio
Una canzone d'amore per la sua terra. Arisa ha annunciato alla Bit di Milano, ospite dello stand dell'Apt Basilicata, che dedicherà un brano alla sua regione. Un progetto che vuole essere anche uno strumento di promozione turistica del territorio.
"Vorrei che diventasse uno spot promozionale per la mia Basilicata, una terra che sento dentro. Sono profondamente orgogliosa di essere lucana", ha detto la cantante, nata a Pignola, in provincia di Potenza.
Una donna che ritrova se stessa davanti al mare
Il brano racconta la storia di una donna che, dopo la fine di una relazione, si riscopre "piena" e ritrova equilibrio davanti al mare di Maratea. "Anche io più volte sono stata a Maratea per distrarmi un po' e abbattere i pensieri. Non è un posto esotico, ma è un posto che ti offre tanta serenità, senza pretese", ha spiegato Arisa.
Il videoclip sarà girato proprio nella "Perla del Tirreno" e avrà il sostegno di Apt Basilicata, Lucana Film Commission e Gal Cittadella del Sapere. Margherita Sarli, direttrice generale dell'Apt, ha sottolineato il valore dell'operazione: "Arisa è la nostra brand ambassador. La musica è la matematica dell'anima, Arisa è una vera testimonial della Basilicata: metterle insieme significa per noi potenziare la comunicazione del territorio lucano".
Due date speciali: Roma e Milano a maggio
L'annuncio arriva in un momento intenso per l'artista, che ha appena presentato "Arisa – Live Première", due concerti intimi e ravvicinati: il 22 maggio al Teatro Brancaccio di Roma e il 29 maggio al Teatro Lirico di Milano.
Sul palco non mancheranno i brani che hanno segnato la sua carriera: "Sincerità", "La notte", "Meraviglioso amore mio" e "Controvento".
Musica e territorio: il legame con le radici
La canzone dedicata alla Basilicata si inserisce in un percorso artistico e personale. Non è solo un nuovo brano, ma un modo per legare la propria storia – Arisa cresciuta in Basilicata, con quel paesaggio negli occhi – a un racconto contemporaneo della sua terra.
Un progetto che punta a far conoscere una regione spesso fuori dai circuiti turistici più battuti, usando la musica come strumento di narrazione. E che parte da un sentimento semplice: "Sono profondamente orgogliosa di essere lucana".