Arisa dedica una canzone alla Basilicata: "Voglio che diventi uno spot per la mia terra"

Il videoclip sarà girato proprio nella "Perla del Tirreno" e avrà il sostegno di Apt Basilicata, Lucana Film Commission e Gal Cittadella del Sapere. Margherita Sarli, direttrice generale dell'Apt, ha sottolineato il valore dell'operazione: "Arisa è la nostra brand ambassador. La musica è la matematica dell'anima, Arisa è una vera testimonial della Basilicata: metterle insieme significa per noi potenziare la comunicazione del territorio lucano".