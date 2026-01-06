Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
A CUORE APERTO

Arisa: "Io sulle app di incontri? Che male c'è?"

La cantante parla di sentimenti: "Non so se sono innamorata, ma so che l'amore è ciò che muove tutto"

06 Gen 2026 - 14:54
© Instagram

© Instagram

C'è una Arisa intima, fragile e profondamente autentica che torna a farsi sentire. La cantante sceglie ancora una volta la sincerità per raccontare il suo complesso rapporto con l'amore e sorprende tutti confessando di essersi iscritta a un'app di incontri: "Non c’è nulla di male" ha spiegato, sottolineando che sulle app non si cerca solo una relazione: si conversa, ci si scopre.

Leggi anche

Arisa sbugiarda l’ex, ecco la sua verità sull’addio a Walter Ricci

L’amore come motore di tutto

 Nel corso di un'intervista emerge la visione profonda e quasi filosofica che Arisa ha dell'amore: vero obiettivo dell'esistenza. Tutti, in modi diversi, fanno qualcosa per essere visti, accolti, apprezzati. Cambiare look, inseguire il successo, desiderare riconoscimento, alla fine, tutto conduce lì: "Tutte le persone al mondo vivono per essere amate" dichiara.

Leggi anche

Tra Arisa e Walter Ricci è tornato l'amore? Le indiscrezioni

Eppure, quando le viene chiesto se oggi il suo cuore batta davvero per qualcuno, la risposta è disarmante nella sua onestà: "Non si sa, non riesco a capirlo". Ammette di non avere una lista di requisiti, né un’idea precisa di chi dovrebbe essere l'uomo giusto. Anzi, confessa che potrebbe innamorarsi proprio di chi non corrisponde affatto alla sua idea di partner dei sogni.

Leggi anche

Arisa sulla sua vita privata: “Cè una persona, in questo momento, a cui penso più delle altre”

Tra riservatezza e consapevolezza

 Dopo la fine della relazione con Walter Ricci, annunciata pubblicamente nei mesi scorsi, Arisa ha scelto di proteggere di più la sua sfera privata. Eppure, senza mai chiudersi del tutto, continua a raccontarsi con quella trasparenza che da sempre la distingue. Già a Verissimo aveva parlato di una solitudine non assoluta, di quel "qualcosa in pentola" che spesso accompagna anche chi si dice solo: una persona che occupa i pensieri.

Con grande sincerità si espone parla anche di amicizia

 Arisa senza mezzi termini smonta l'idea di un mondo dello spettacolo fatto di grandi amicizie: "A piacciono un po' tutte le mie colleghe, so bene che per le donne fare musica in questo Paese non è facile. Per lavoro, c'è chi va da una parte, chi dall'altra. Sono poche le occasioni di incontrarsi. Ci sono vari livelli di conoscenza. Raccontare la favola del Mulino Bianco, dire che nel nostro ambiente nascono grandi amicizie, no".

Ti potrebbe interessare

arisa
amore

Sullo stesso tema