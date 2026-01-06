Arisa: "Io sulle app di incontri? Che male c'è?"

C'è una Arisa intima, fragile e profondamente autentica che torna a farsi sentire. La cantante sceglie ancora una volta la sincerità per raccontare il suo complesso rapporto con l'amore e sorprende tutti confessando di essersi iscritta a un'app di incontri: "Non c’è nulla di male" ha spiegato, sottolineando che sulle app non si cerca solo una relazione: si conversa, ci si scopre.