Arisa: "Io sulle app di incontri? Che male c'è?"

La cantante parla di sentimenti: "Non so se sono innamorata, ma so che l'amore è ciò che muove tutto"
C'è una Arisa intima, fragile e profondamente autentica che torna a farsi sentire. La cantante sceglie ancora una volta la sincerità per raccontare il suo complesso rapporto con l'amore e sorprende tutti confessando di essersi iscritta a un'app di incontri: "Non c’è nulla di male" ha spiegato, sottolineando che sulle app non si cerca solo una relazione: si conversa, ci si scopre.
Nel corso di un'intervista emerge la visione profonda e quasi filosofica che Arisa ha dell'amore: vero obiettivo dell'esistenza. Tutti, in modi diversi, fanno qualcosa per essere visti, accolti, apprezzati. Cambiare look, inseguire il successo, desiderare riconoscimento, alla fine, tutto conduce lì: "Tutte le persone al mondo vivono per essere amate" dichiara.
Eppure, quando le viene chiesto se oggi il suo cuore batta davvero per qualcuno, la risposta è disarmante nella sua onestà: "Non si sa, non riesco a capirlo". Ammette di non avere una lista di requisiti, né un’idea precisa di chi dovrebbe essere l'uomo giusto. Anzi, confessa che potrebbe innamorarsi proprio di chi non corrisponde affatto alla sua idea di partner dei sogni.
Dopo la fine della relazione con Walter Ricci, annunciata pubblicamente nei mesi scorsi, Arisa ha scelto di proteggere di più la sua sfera privata. Eppure, senza mai chiudersi del tutto, continua a raccontarsi con quella trasparenza che da sempre la distingue. Già a Verissimo aveva parlato di una solitudine non assoluta, di quel "qualcosa in pentola" che spesso accompagna anche chi si dice solo: una persona che occupa i pensieri.
Arisa senza mezzi termini smonta l'idea di un mondo dello spettacolo fatto di grandi amicizie: "A piacciono un po' tutte le mie colleghe, so bene che per le donne fare musica in questo Paese non è facile. Per lavoro, c'è chi va da una parte, chi dall'altra. Sono poche le occasioni di incontrarsi. Ci sono vari livelli di conoscenza. Raccontare la favola del Mulino Bianco, dire che nel nostro ambiente nascono grandi amicizie, no".