Arisa aveva accolto Walter Ricci nella sua vita dopo una serie di delusioni d'amore. Ha fatto coppia per anni con Giuseppe Anastasi ma nel 2010 hanno interrotto la loro relazione. Dal 2014 al 2016 è stata legata al suo manager, Lorenzo Zambelli. In seguito ha avuto una storia importante con Andrea Di Carlo e sembrava a un passo dalle nozze ma, dopo un periodo di alti e bassi, si sono detti addio. Per un periodo ha avuto un flirt con il ballerino Vito Coppola ma anche tra loro non ha funzionato. Poi nella primavera 2024 ha conosciuto Walter Ricci in aeroporto. "È subito scoppiato qualcosa ed è incominciata una relazione" ha raccontato lui.