Arisa è di nuovo single, ecco perché è finita con Walter Ricci

Arisa ha una carriera di successo che le regala soddisfazioni, ma in amore non ha molta fortuna. A lungo ha fatto coppia con Giuseppe Anastasi ma nel 2010 hanno interrotto la loro relazione. Dal 2014 al 2016 è stata legata al suo manager, Lorenzo Zambelli. In seguito ha avuto una relazione importante con Andrea Di Carlo e sembrava a un passo dalle nozze ma, dopo un periodo di alti e bassi, si sono detti addio. Per un periodo ha avuto un flirt con il ballerino Vito Coppola ma anche tra loro non ha funzionato. La cantante, in cerca di un compagno con cui costruire un futuro, aveva posato senza veli sui social lanciando il suo messaggio tra il serio e il faceto: "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico". Poi nella sua vita è arrivato Walter Ricci e sembrava l'uomo giusto, ma anche stavolta è arrivato l'epilogo.