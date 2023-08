Arisa completamente nuda cerca marito sui social

I pretendenti di certo non le mancano, ma Arisa ha deciso di dare una possibilità ai suoi follower. La cantante cerca un uomo "che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico".

In cambio Rosalba ha molto da mettere sul piatto, oltre alle curve generose, e le sue intenzioni sono serissime:"Si offre 'verità, corpo, anima, cervello' fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO". Una boutade che, come prevedibile, ha diviso gli utenti. In molti si sono complimentati per lei per l'autoironia e le forme, mentre pochi altri l'hanno accusata di essere un'esibizionista. Lei, come al solito, va dritta per la sua strada senza curarsi troppo delle critiche a cui ormai ha fatto il callo.

Qualche mese fa, infatti, era finita nella bufera per alcune dichiarazioni che avevano fatto infuriare la comunità LGBTQ+. La cantante era stata costretta a rinunciare al Pride di Roma e Milano, per evitare nuove polemiche, ed era stata rimproverata pubblicamente anche dalle colleghe Paola e Chiara (madrine dell'edizione romana). Arisa era stata madrina del Pride nel 2022, ma dopo le parole su Giorgia Meloni il popolo arcobaleno le ha voltato le spalle. Ospite a "La confessione", la cantante aveva dichiarato: "Sui diritti LGBTQ+ le sue non sono posizioni aperte ma secondo me si comporta da mamma severa e spaventata. Ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo".