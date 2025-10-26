Arisa sulla sua vita privata: “Cè una persona, in questo momento, a cui penso più delle altre”

Successivamente, seduta di fronte a Silvia Toffanin, la cantante ripercorre le sue esperienze più intime, senza nascondere le delusioni e le fragilità che hanno segnato il suo cammino affettivo: "Mi hanno delusa in amore, mi sono sentita sfruttata. Non sai mai se una persona ti sta vicino perché vuole te o per il tuo successo".