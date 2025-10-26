Arisa sulla sua vita privata: “Cè una persona, in questo momento, a cui penso più delle altre”

La cantante si apre a "Verissimo": “Ho avuto diverse delusione in amore, mi sono sentita sfruttata"
© Da video
Ospite a "Verissimo", Arisa si racconta con la sua consueta sincerità, senza filtri né sovrastrutture, affrontando con delicatezza i temi più intimi della sua vita privata. A partire proprio da quel sentimento ancora sospeso che porta nel cuore: "C’è una persona a cui, in questo momento, penso più delle altre".
Successivamente, seduta di fronte a Silvia Toffanin, la cantante ripercorre le sue esperienze più intime, senza nascondere le delusioni e le fragilità che hanno segnato il suo cammino affettivo: "Mi hanno delusa in amore, mi sono sentita sfruttata. Non sai mai se una persona ti sta vicino perché vuole te o per il tuo successo".
Oggi, però, Arisa guarda avanti con uno spirito diverso, determinata a ritrovare serenità e fiducia. "La sera mi abbraccio e mi ripeto 'sono un fiore'", racconta con un sorriso dolce e malinconico insieme. "Non mi sono sempre voluta bene, ma bisogna rimboccarsi le maniche e dire basta".
E se l’amore resta un orizzonte possibile ma non indispensabile, il desiderio di famiglia assume una sfumatura più ampia e affettuosa. "Vorrei una famiglia, ma ho capito che io una famiglia ce l’ho già: la mia e il mio pubblico", confessa con tenerezza. Poi aggiunge, con la poesia che solo lei sa usare: "Il mio lavoro è la mia zolletta di zucchero".