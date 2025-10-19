Paolo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi: "La sofferenza oggi si sta trasformando"

A "Verissimo" il figlio dell'attrice scomparsa il 3 marzo: "Io e mio fratello Andrea sempre più uniti come lei voleva"
© Da video
A "Verissimo" Paolo Ciavarro ricorda sua madre Eleonora Giorgi, che si è spenta il 3 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. "Va sempre meglio, lentamente, ma va meglio. Mi concentro sul lavoro e sulla mia famiglia e tutto questo mi aiuta a soffrire un pochino meno" ha confidato il figlio dell'attrice a Silvia Toffanin.
"Quest'anno sarà un compleanno diverso - ha proseguito pensando alle candeline che la prossima settimana spegnerà - la sofferenza sta iniziando a trasformarsi. All'inizio era difficile anche solo pensare a lei, il vuoto che ha lasciato non verrà mai colmato. La chiamavo tutte le sere e stavamo ore al telefono, io e lei eravamo legatissimi. Nell'ultimo anno io e mio fratello Andrea ci siamo uniti ancora di più, proprio come lei voleva" ha raccontato.
"Mi capita ancora di piangere e liberarmi dal dolore ma la sento sempre vicina a me. Non ho avuto ancora il coraggio di aprire le scatole dei ricordi, vedo per ora le foto sul mio telefono ma per il resto non mi sento ancora pronto" ha concluso Paolo Ciavarro.