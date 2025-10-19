Paolo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi: "La sofferenza oggi si sta trasformando"

"Quest'anno sarà un compleanno diverso - ha proseguito pensando alle candeline che la prossima settimana spegnerà - la sofferenza sta iniziando a trasformarsi. All'inizio era difficile anche solo pensare a lei, il vuoto che ha lasciato non verrà mai colmato. La chiamavo tutte le sere e stavamo ore al telefono, io e lei eravamo legatissimi. Nell'ultimo anno io e mio fratello Andrea ci siamo uniti ancora di più, proprio come lei voleva" ha raccontato.