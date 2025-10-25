Martina Stella sulla fine del matrimonio con Andrea Manfredonia: "Non ho rimpianti, era un rapporto affollato"

L’attrice racconta a "Verissimo" le cause della rottura della sua storia d’amore più importante
© Da video
A "Verissimo" Martina Stella si apre con sincerità, raccontando per la prima volta la fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia. Con voce pacata ma carica di emozione, l’attrice ammette quanto la separazione sia stata per lei una tappa dolorosa e complessa da affrontare. "È stato il momento più difficile per me, ci sono stata male", confessa. "Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita e ho sempre creduto nel matrimonio, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto".
Senza entrare nei particolari, l’attrice lascia però intendere che la relazione non fosse priva di difficoltà: "È stato un matrimonio un po’ affollato". E aggiunge, con delicatezza: "Non lo immaginavo, ci credevo tantissimo. Non sono mai entrata nei dettagli per proteggere i bambini. Credo che in un matrimonio bisogna sforzarsi e lottare, ma a volte bisogna anche trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità e la propria felicità".
Mamma di Ginevra e di Leonardo, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2021, l'interprete fiorentina racconta di aver trovato equilibrio dedicandosi completamente ai suoi due figli. "Ho voluto dedicarmi solo al lavoro e ai miei figli, sentivo che era fondamentale non mettere in mezzo altre figure", spiega, sottolineando la necessità di dare priorità alla serenità familiare.
Con un sorriso, però, l’attrice ammette anche di aver vissuto con leggerezza questa nuova fase della sua vita. "Ho avuto molti corteggiatori ed è stato divertente", dice. "Ero sposata da tanti anni e sono una persona molto seria e fedele, quando mi sono separata, sono spuntati fuori".