Sonia Bruganelli: "Ho sofferto di attacchi di panico e anoressia"

A "Verissimo" la produttrice tv e opinionista: "Il capitolo finale del matrimonio con Paolo l'ho scritto io"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Sonia Bruganelli si racconta, dalle difficoltà avute all'inizio del suo percorso di madre agli attacchi di panico vissuti in quel periodo. "Non riuscivo a staccarmi da Silvia - dice riferendosi alla sua primogenita nata con un problema cardiaco - siamo partiti in viaggio per New York io, Paolo e Davide, volevo dimostrare a me stessa di essere in grado di sapermi occupare di un figlio. Siamo partiti senza tate, senza alcun aiuto, ma non avevo fatto i conti con l'inconscio e le mie fragilità. Alle prime difficoltà mi si è scatenato tutto" confida.
"Non riuscivo a camminare, a parlare, ero in preda a un attacco di panico ma Paolo non capiva. Ripetevo che stavo morendo ma non era così. Ho avuto anche un attacco isterico. Da lì ho iniziato ad avere un nodo in gola che mi sono portata avanti negli anni. A 39 anni poi ho iniziato a soffrire di anoressia, nonostante tre gravidanze affrontate, mi ero rimessa in forma e dovevo solo mantenere il mio peso ma ho continuato a perdere peso... A salvarmi, oltre i farmaci, sono state le parole di mio figlio e mio padre" racconta a Silvia Toffanin.
E sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis ha aggiunto: "A 24 anni ho abortito un figlio mio e di Paolo, eravamo insieme da un anno, ma quel lutto ha condizionato tutta la nostra vita insieme. Da allora, per riprendermi quello che non avevo avuto la maturità di scegliere in quel momento, ho accumulato errori su errori. Il capitolo finale del nostro matrimonio l'ho scritto io, è stato un mio cambiamento, forse dovevo farlo prima".