Sonia Bruganelli: "Ho sofferto di attacchi di panico e anoressia"

"Non riuscivo a camminare, a parlare, ero in preda a un attacco di panico ma Paolo non capiva. Ripetevo che stavo morendo ma non era così. Ho avuto anche un attacco isterico. Da lì ho iniziato ad avere un nodo in gola che mi sono portata avanti negli anni. A 39 anni poi ho iniziato a soffrire di anoressia, nonostante tre gravidanze affrontate, mi ero rimessa in forma e dovevo solo mantenere il mio peso ma ho continuato a perdere peso... A salvarmi, oltre i farmaci, sono state le parole di mio figlio e mio padre" racconta a Silvia Toffanin.