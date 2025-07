Sonia Bruganelli cameriera per un giorno a Formentera

Sonia Bruganelli si sta rilassando a Formentera con la figlia Silvia, ma non si ferma un attimo. Via social ha infatti condiviso la sua giornata da cameriera nel chirunguito di cui è cliente abituale. Si vede la donna che, con penna e taccuino, prende nota delle ordinazioni per poi servirle ai tavoli e in spiaggia. Tra i clienti tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo come Federica Nargi e Alessandro Matri, Nina Palmieri de "Le Iene", Carolina Marconi insieme al compagno Alessandro Tulli. Un simpatico siparietto per omaggiare e fare un po' di pubblicità al localino della spiaggia che la accoglie ogni estate durante il suo soggiorno alle Baleari. "Ragazzi, io ho giocato per mezza giornata e a fine serata non camminavo dalla fatica, lo staff invece non gioca e lavora ogni giorno con il sorriso e con la voglia di far star bene tutti i clienti che vogliono godersi il mare e il meraviglioso tramonto di Formentera. Questo video è dedicato a tutti loro", ha scritto la Bruganelli a margine del video. Ad applaudirla virtualmente il compagno Angelo Madonia, orgoglioso della sua dolce metà.