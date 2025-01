Sonia Bruganelli sulla separazione dall'ex marito Paolo Bonolis: "Sentivo che mi mancava l'aria"

"Dopo anni di urgenze mediche e come mamma, sentivo che mi mancava l'aria e ci siamo parlati", dice Sonia Bruganelli che insieme al conduttore ha avuto tre figli. "Sono convinta che l'allontanamento fosse necessario per due persone che hanno vissuto tanto tempo insieme. Rispetto a un anno e mezzo fa siamo entrambi diversi e credo che andare avanti per inerzia avrebbe portato a più errori", spiega. E aggiunge di aver mantenuto con l'ex marito un rapporto lavorativo basato su stima a fiducia. "Da fuori ho provato anche un pò di gelosia", ammette.