Naike Rivelli e la tossicodipendenza: "Ho fatto uso di sostanze"

"Quelle poche sostanze iperattive che ho preso mi hanno fatto male perché l'ultima cosa di cui avevo bisogno era di assumere eccitanti", spiega l'artista che ricorda l'importanza di aver accettato un percorso di terapia per disintossicarsi. "Lì ho capito il motivo per cui sentivo il bisogno di darmi delle sberle in risposta ai problemi", dice.