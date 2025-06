Tra Arisa e Walter Ricci è tornato l'amore? Le indiscrezioni

Dopo 9 mesi d'amore intenso, Arisa e Walter Ricci si erano lasciati in primavera. "Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere", aveva fatto sapere lui per motivare la rottura. "Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente" aveva aggiunto. La versione data dalla cantante era però discordante: "Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba" avrebbe detto lei agli amici.