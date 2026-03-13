Arisa annuncia le prime date estive del tour
La data zero è in programma il 20 maggio a Civitanova Marche
© Ufficio stampa
Arisa - reduce da un Sanremo che l'ha vista protagonista con "Magica Favola" e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano - ha annunciato le prime date del suo tour estivo, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche. Il calendario estivo prevede 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese.
Sul palco, Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico - da "Sincerità" a "La notte", fino a "Controvento" - insieme a "Magica Favola" e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album "Foto Mosse", in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.
Le prevendite saranno disponibili dalle ore 16 di venerdì 13 marzo su TicketOne e nei punti vendita abituali, ad eccezione del concerto di Sampeyre, per cui saranno disponibili a partire da venerdì 20 marzo.
Le date del tour
Ecco il calendario completo del tour di Arisa:
LIVE PREMIÈRE
20 maggio - Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini (data zero) – NUOVA DATA
22 maggio - Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT
29 maggio - Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT
SUMMER TOUR – NUOVE DATE
28 giugno - Piacenza, Palazzo Farnese
4 luglio - Bard (AO), Forte di Bard
11 luglio - Cervia (RA), Piazza Garibaldi
15 luglio - Caserta, Belvedere di San Leucio
19 luglio - Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso
30 luglio - San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
2 agosto - Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena - Anfiteatro Falcone e Borsellino
3 agosto - Palermo, Dream Pop Fest - Teatro Verdura
7 agosto - Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana
8 agosto - Castiglioncello (LI), Castello Pasquini
21 agosto - Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello
29 agosto - Vicenza, Vicenza in Festival - Piazza dei Signori
4 settembre - Aquileia (UD), Piazza Patriarcato
6 settembre - Macerata, Sferisterio
LIVE TOUR
25 novembre - Torino, Teatro Colosseo
28 novembre - Milano, Teatro Lirico
30 novembre - Firenze, Teatro Verdi
2 dicembre - Bari Bitritto, Palatour
4 dicembre - Napoli, Teatro Augusteo
7 dicembre - Roma, Teatro Brancaccio
10 dicembre - Bologna, Europauditorium
12 dicembre - Legnano (MI), Teatro Galleria
14 dicembre - Padova, Gran Teatro Geox
16 dicembre - Brescia, Teatro Clerici