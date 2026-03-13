Arisa annuncia le prime date estive del tour

Sul palco, Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico - da "Sincerità" a "La notte", fino a "Controvento" - insieme a "Magica Favola" e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album "Foto Mosse", in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.